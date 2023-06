Personale di staff, cessazione dell'incarico alla fine del mandato se la proroga dell'organo politico ne ha mutato i poteri di Michele Nico

Link utili Cassazione civile, odinanza n. 11242/2023 Sezione Lavoro

Va escluso un diritto risarcitorio riferibile al periodo successivo alla cessazione del rapporto









In caso di proroga del mandato di presidente della Provincia in base alla legge 56/2014 mutano compiti e funzioni della carica, per cui il rapporto di lavoro del personale con incarico di staff si risolve alla data di scadenza originaria del mandato e va escluso un diritto risarcitorio riferibile al periodo successivo alla cessazione del rapporto, non essendo ravvisabile un recesso illegittimo da parte dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 11242/2023...