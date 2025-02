Pertinenzialità della piscina, ecco come verificarla (e misurarla)

Per essere considerata “pertinenziale” la piscina deve essere di limitate dimensioni, là dove le limitate dimensioni possono considerarsi tali se la superficie non supera i 114 mq (nel caso di piscina quadrangolare) oppure se sulla superficie non sia tracciabile alcun segmento di retta eccedente la lunghezza di 12 metri. Lo ricorda il Tar Palermo, nella sentenza n.288/2025 del 3 febbraio scorso - richiamando una recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi