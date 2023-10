Pesaro, bando di progettazione da 18 milioni per il nuovo ospedale di Alessandro Lerbini

La struttura di circa 70.000 mq verrà realizzata in località Muraglia. Offerte entro il 30 ottobre









Parte la maxigara di progettazione per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro. La Regione Marche affida i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), per l’intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero in località Muraglia. Il valore del bando riferito solo ai servizi professionali è di 17.994.969 euro.



La nuova struttura di circa 70.000 mq verrà realizzata con i più alti livelli di sicurezza antisismici e risponderà ai requisiti di risparmio energetico prevedendo la costruzione di un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building) con consumo di energia quasi zero. Sono previsti circa 400 posti letto per un investimento di circa 170 milioni di euro. Il bando rimane aperto fino al 30 ottobre.