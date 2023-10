Piani urbani in ritardo, l’ultimatum di Fitto ai Comuni: entro sette giorni lo stato dell’arte

Compartecipazione alle sanzioni per gli ento locali che non riescono a rispettare le scadenze









«Significative criticità e ritardi nell’affidamento dei lavori previsti per il 30 luglio 2023» relativamente agli interventi previsti dai piani urbani integrati finanziati dal Pnrr in un’apposita misura. Nella riunione della Cabina di Regia che si è svolta il 10 ottobre a Palazzo Chigi - presenti il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto, i sottosegretari all’Economia Lucia Albano e all’Interno, Emanuele Prisco, oltre ai sindaci delle città metropolitane - il messaggio agli interessati è stato trasmesso chiaro e forte dal titolare del dossier Pnrr. Sul tavolo i dati del Mef e dell’Anac sul monitoraggio degli interventi, evidentemente insoddisfacenti. La forte preoccupazione del governo è che il mancato raggiungimento di un solo traguardo possa compromettere l’intera lista di progetti. «La mancata realizzazione anche di un solo intervento - ha ricordato Fitto ai “soggetti attuatori” - comprometterà il finanziamento dell’intera misura, con il rischio concreto di una serie di penalità connesse al mancato raggiungimento dell’obiettivo complessivo». Il ministro ha dato poi la sveglia agli enti locali, anticipando che la mancata riuscita degli impegni potrebbe avere conseguenze pesanti per l’amministrazione responsabile. Fitto ha chiesto ai Comuni di procedere tempestivamente, «entro sette giorni, all’aggiornamento dei dati del monitoraggio, per consentire una valutazione con la Commissione europea rispetto alle prossime azioni da intraprendere» e ha inoltre anticipato che il governo «intende adottare uno specifico provvedimento normativo, dove sarà chiarito che, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, i soggetti attuatori saranno chiamati a concorrere al pagamento della sanzione e ad assicurare il finanziamento degli interventi ritenuti inammissibili».