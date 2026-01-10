Imprese

Piano casa, 100mila alloggi a prezzi accessibili in 10 anni

Verso il varo l’atteso programma per il contrasto al disagio abitativo: si parte dai canoni calmierati per giovani, anziani e genitori separati ma ci saranno anche interventi sulle case popolari

di Flavia Landolfi e Giuseppe Latour

Il progetto punta a 100mila nuovi alloggi, a prezzi calmierati, da destinare alle famiglie più in difficoltà nei prossimi dieci anni. Una mossa che arriva a distanza di due anni dalla prima ipotesi, inattuata, di una sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale e pubblica ed edilizia sociale, contenuta già nella legge di Bilancio 2024. Ma adesso è la premier Giorgia Meloni ad annunciare che il Piano casa, pensato per contrastare il disagio abitativo nel nostro paese, sta per essere...

Correlati

Per l’Unione europea un italiano su quattro rischia la povertà abitativa

Gli ultimi contenuti di Imprese