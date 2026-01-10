Piano casa, 100mila alloggi a prezzi accessibili in 10 anni

Il progetto punta a 100mila nuovi alloggi, a prezzi calmierati, da destinare alle famiglie più in difficoltà nei prossimi dieci anni. Una mossa che arriva a distanza di due anni dalla prima ipotesi, inattuata, di una sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale e pubblica ed edilizia sociale, contenuta già nella legge di Bilancio 2024. Ma adesso è la premier Giorgia Meloni ad annunciare che il Piano casa, pensato per contrastare il disagio abitativo nel nostro paese, sta per essere...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi