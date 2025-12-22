Piano casa, intervento per aumentare la dote

Poche risorse immediate con la legge di Bilancio 2026. I 300 milioni previsti per il 2026 e il 2027 per il Piano casa arriveranno invece con un provvedimento entro fine anno; per il prossimo anno ce ne saranno, per ora, dieci. Nel lavoro di ieri pomeriggio in commissione Bilancio al Senato, l’emendamento dedicato alle misure per contrastare l’emergenza abitativa ha subito un rinvio inatteso. Le risorse pronte a innescarlo già dal prossimo anno non sono pronte da subito, ma dovranno aspettare ancora...

