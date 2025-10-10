Piano casa a Milano: tutto da riscrivere, gli operatori chiedono altri parametri
Delle 24 offerte ricevute solo una rispecchia i requisiti fissati dal Comune. Gli obiettivi non cambiano: 10mila alloggi di cui 6.500 in città e 3.500 nell’hinterland
Il Piano Casa di Milano, che prevede 10mila case in housing sociale da realizzare in un decennio, non trova per ora società e gruppi specializzati nella riqualificazione urbana disposti a realizzarlo. O meglio: le offerte che hanno aderito alla manifestazione di interesse avviata un anno fa sono state 24, come conferma l’assessore al Bilancio e al Patrimonio Emmanuel Conte. Non poche. Ma c’è un problema: di queste solo una rispecchia i parametri richiesti dal Comune, ovvero il 65% degli alloggi da...