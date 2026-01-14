Piano casa, Salvini accelera: sul Ponte in arrivo nuove norme
Il vicepremier: tavolo casa al Mit entro il 6 febbraio. Intanto i tecnici lavorano per recepire i rilievi della Corte dei conti sull’opera
Casa e Ponte tornano a occupare in tandem l’agenda del ministero di Matteo Salvini. Da un lato il Piano casa, con risorse già allocate e una finestra temporale che punta al 2026 per le prime progettazioni. Dall’altro il Ponte sullo Stretto, che rientra nel decreto infrastrutture saltato all’ultimo minuto nella seduta del Consiglio dei ministri di lunedì anche per i contrasti tra Lega e Fdi sul Supercommissario. Il decreto tornerà in ballo in un prossimo Cdm con un intervento normativo che negli obiettivi...