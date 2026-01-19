Piano delle dismissioni immobiliari del Comune sempre aggiornabile
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni costituisce uno strumento di programmazione dinamica della gestione patrimoniale dell’ente locale
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce uno strumento di programmazione dinamica della gestione patrimoniale dell’ente locale e, in quanto tale, è sempre suscettibile di aggiornamento. Esso non cristallizza scelte irreversibili, né vincola l’Amministrazione a un assetto immutabile del proprio patrimonio, ma riflette valutazioni che possono e devono essere riconsiderate alla luce del mutare delle esigenze finanziarie, organizzative e delle finalità di interesse pubblico...
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel