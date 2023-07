Piano della Regione Lombardia per salvare le imprese dell’auto di Sara Monaci

Un manifesto per dire sì alla neutralità tecnologica, opponendosi alla «visione ideologica dell’Europa che vuole dare vantaggi economici alla Cina, senza considerare che dalla Cina non arriva nessun contributo alla riduzione delle emissioni ambientali». Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi, in quota Lega.

Assessore, quale è la novità rispetto a quanto avevate già fatto qualche mese fa?

Abbiamo riconvocato i partecipanti del nostro Cluster alla mobilità, alla...