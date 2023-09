Piccole opere, acconto del 50% del contributo nelle casse dei beneficiari di Daniela Casciola

Acconto del 50% del contributo per le piccole opere nelle casse dei beneficiari (l'elenco di enti e opere) . Lo ha annunciato la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento del Viminale. Si tratta di risorse pari a 19.913.805,08 euro per 658 enti.

I mandati di pagamento sono stati inviati all'Ufficio di controllo del Mef, attraverso il Sistema Sicoge, per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo...