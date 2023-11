Piccole scuole, in bilico il taglio di 627 presidi e capi segreteria di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

La stretta triennale. La manovra 2023 decapita l’8% degli istituti: entro novembre i piani regionali ma Tar e Consulta possono cambiare lo scenario









Atteso entro novembre il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica, il terzo in 15 anni. La stretta prevista dalla manovra 2023 dovrebbe comportare una riduzione, tra settembre 2024 e settembre 2026, di 627 presidi e capi segreteria in tutta Italia, così da colpire quasi l’8% di istituti. Il condizionale è però d’obbligo perché tra pronunce già arrivate e ricorsi pendenti il punto di caduta finale potrebbe cambiare.

Un segnale in tal senso è arrivato lunedì scorso dal Tar Campania che si è dichiarato competente su una vicenda nazionale (suscitando lo stupore di viale Trastevere) e ha sospeso il decreto interministeriale (Istruzione e Mef) attuativo, rimettendo la palla alla Consulta (dovrebbe pronunciarsi il 21 novembre). Tanto più che la protesta contro il dimensionamento - che per la verità era stato previsto, seppur in forma diversa, già dall’esecutivo precedente - è più larga. Al Tar Lazio pendono infatti i ricorsi di Toscana ed Emilia Romagna, oltre che della Cgil. Lo stesso Tar Lazio che appena tre giorni fa ha respinto l’istanza cautelare della Puglia non ravvisando alcun danno grave e irreparabile all’orizzonte.

Proprio quest’ultima pronuncia sembra aver rassicurato il ministro Giuseppe Valditara, che aveva già preannunciato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione campana, specificando che con la riforma, «richiesta dal Pnrr per ammodernare il Paese, non si determineranno chiusure di plessi o riduzione di servizi». I plessi, infatti, continueranno a essere 40mila.

Fino a una quindicina di anni fa le istituzioni scolastiche connotate come soggetto giuridico (diverso dall’attuale) erano oltre 12mila e avevano tutte un preside (o direttore didattico) e un responsabile amministrativo (ex segretario). Dopo l’intervento del 2009, per effetto del calo demografico e di alcuni tagli sulle scuole sottodimensionate del 2011 e 2020, siamo arrivati a un organico di diritto dei dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) di 7.936 unità quest’anno. Il tutto mentre, nel frattempo, è cambiato profondamente l’assetto organizzativo e ordinamentale delle scuole. Non più segmenti rigidi ripartiti in direzioni didattiche, scuole medie di primo grado e scuole medie di secondo grado distinte per settori (licei, istituti tecnici e istituti professionali) ma segmenti articolati prevalentemente in istituti comprensivi nel primo ciclo e istituti di istruzione superiore con più settori e indirizzi nel secondo.

In questo alveo si inserisce l’ultimo piano di dimensionamento, grazie al quale si dovrebbe passare a 7.461 unità nel 2024/25 (-475 unità rispetto al 2023/24), a 7.401 nel 2025/26 e a 7.309 nel 2026/27. Una fotografia accettabile in alcune realtà e particolarmente penalizzante in altre. Alla fine del triennio la Basilicata perderebbe il 24% dei vertici scolastici, la Calabria il 18,3%, la Sardegna il 17,9%, il Molise il 15,3%, la Campania il 12,8% e la Sicilia l’11,3. Gli effetti non sarebbero pochi. «È evidente che il terzo dimensionamento ci consegnerà scuole sempre più grandi e complesse, con la condizione nelle realtà periferiche di essere anche frazionate in un rilevante numero di plessi suddivisi in più comuni», è il commento di Giorgio Germani (Anquap).

Il governo lo sa. Un emendamento di maggioranza al decreto Caivano licenziato la settimana scorsa dal Senato ha previsto che, per il prossimo anno scolastico, gli Usr possano derogare al numero minino di alunni per classe negli istituti del Sud delle piccole isole, dei comuni montani e delle aree abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti. Una mossa per “salvare” come autonome queste piccole scuole e dribblare il dimensionamento. Ma anche per non depotenziare l’Agenda Sud appena partita.