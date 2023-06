Pieno di concorsi a scuola: al via sei selezioni a cavallo dell’estate di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

All’assunzione con conferma l’anno prossimo per 19mila posti di sostegno si sommano una procedura concorsuale per i docenti, due per gli insegnanti di religione e altrettante per i presidi









L'estate 2023 si annuncia estremamente calda per gli aspiranti insegnanti. E anche per chi aspira a ricoprire il ruolo di dirigente scolastico. In rampa di lancio per i prossimi mesi ci sono, infatti, ben sei selezioni che puntano a rimpolpare gli organici della scuola.

Partiamo dall’assunzione straordinaria di circa 19mila docenti di sostegno contenuta nel decreto Pa che servirà a riempire altrettante cattedre scoperte in vista di settembre. Per costoro (un contingente ben più alto dei 2mila, 12mila...