Imprese

Pizzarotti cede a Fs le attività ferroviarie per 180 milioni

Sottoscritto un accordo per 15 commesse dal valore complessivo di circa 3 miliardi. Il closing previsto a febbraio

di Alessandro Lerbini

Il ramo d’azienda delle attività ferroviarie dell’impresa Pizzarotti di Parma passa alle Ferrovie dello Stato per circa 180 milioni. L’acquisizione, a quanto apprende Enti locali & Edilizia, è stata sottoscritta con un sale & purchase agreement e riguarda 15 commesse per un valore complessivo dei lavori di circa 3 miliardi di euro. Tra gli interventi ci sono l’Alta velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e il passante di Firenze.

Per il via libera definitivo, previsto per febbraio, bisognerà...

