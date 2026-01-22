Pizzarotti cede a Fs le attività ferroviarie per 180 milioni

Il ramo d’azienda delle attività ferroviarie dell’impresa Pizzarotti di Parma passa alle Ferrovie dello Stato per circa 180 milioni. L’acquisizione, a quanto apprende Enti locali & Edilizia, è stata sottoscritta con un sale & purchase agreement e riguarda 15 commesse per un valore complessivo dei lavori di circa 3 miliardi di euro. Tra gli interventi ci sono l’Alta velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e il passante di Firenze.



Per il via libera definitivo, previsto per febbraio, bisognerà...

