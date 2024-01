Pizzarotti lancia un programma «gender inclusive» rivolto a laureati e universitari

Impresa Pizzarotti lancia la nuova edizione del Graduate Program, un programma «gender inclusive» biennale rivolto a giovani laureati, laureandi di ogni università delle facoltà di Ingegneria, Geotecnica e Mineraria e Geologia.

Il progetto prevede un percorso strutturato di formazione e acquisizione di competenze tecniche e gestionali attraverso un primo periodo di onboarding e successivo training on the job sui cantieri Italia ed estero in affiancamento a tutor qualificati.

In continuità con l’impegno...