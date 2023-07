Pnrr, in 15 giorni la revisione - Repower con spinta all’edilizia di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Fitto accelera sui tempi della proposta con la rimodulazione del Piano, discussione alle Camere il 1° agosto. Cresce il pressing Ue. Dombrovskis: «Questo è l’anno chiave, no a ritardi»









Sulla rimodulazione del Pnrr cresce il pressing Ue, mentre nella nuova riunione della cabina di regia con imprese e parti sociali il ministro Raffaele Fitto fa trapelare l’intenzione di chiudere in fretta il cantiere delle modifiche: 10-15 giorni al massimo per completare la riscrittura del Piano e l’integrazione con il capitolo RepowerEu che sarà poi formalizzata e discussa in Parlamento e con la Commissione europea. Il cambio di passo è indirettamente confermato anche dall’agenda delle Camere, ...