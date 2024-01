Pnrr, nel 2023 in gara 1,5 miliardi di servizi e 27 miliardi di lavori

Nel 2023 sono state promosse gare per 1,5 miliardi di servizi e 27 miliardi di lavori (-57,6% il valore di servizi sul 2022), mentre l’ultimo trimestre ha registrato appalti integrati in calo del 44% e supporti al Rup quintuplicati (a quota 23,7 milioni).

Sono questi i dati principali che emergono dal Report Oice - l’Associazione che riunisce le società di ingegneria e architettura in ambito confindustriale - che analizza le gare per servizi di architettura e ingegneria e per appalti integrati (progettazione...