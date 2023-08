Pnrr: dagli asili alle strade, gli inciampi nei Comuni di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Fra le «piccole opere» anche interventi sulla viabilità incompatibili con il Piano









Quelli in uscita dal Pnrr sono progetti che presentano rischi seri di non ottenere a consuntivo i fondi comunitari perché sono esposti alla bocciatura per inammissibilità oppure appaiono instradati su un percorso che porta dritto a sforare la scadenza del 2026. Ma tutti questi investimenti non perderanno fondi perché, nelle intenzioni del Governo, saranno coperti con le risorse della coesione, quelle della programmazione ordinaria oppure del Piano nazionale complementare anch’esso in via di rimodulazione...