Pnrr, l'avvio della gara illegittima ma entro i termini non esclude l'ente dall'accesso ai fondi di Michele Nico

Il Comune aveva fatto ricorso a una centrale di committenza priva dei requisiti per lo svolgimento delle attività da affidare a terzi









In tema di realizzazione di opere pubbliche con fondi Pnrr, il Comune che ha avviato la procedura di gara nei termini prescritti a pena di decadenza non può essere escluso dal competente ministero per aver fatto ricorso a una centrale di committenza priva dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività da affidare a terzi. Lo ha affermato il Tar Lazio, Sezione II, con la sentenza n. 12998/2023.

Il fatto

Un Comune, dopo aver approvato un progetto esecutivo di rigenerazione urbana con efficientamento...