Pnrr, da Corte dei conti le istruzioni ai revisori sulle verifiche dei progetti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Pubblicate le Faq sui dati per compilare le tabelle da inviare entro il 31 luglio









Non è possibile cancellare righe mentre è necessario aggiungerne per i progetti non presenti; le informazioni precompilate non vanno modificate; i dati contabili devono essere in linea con il rendiconto.

Queste sono alcune delle indicazioni operative offerte dalla Corte dei conti, con la pubblicazione di una serie di Faq assai utili ai revisori (e ai responsabili degli enti), alle prese in questi giorni con la compilazione della tabella Pnrr da spedire entro il 31 luglio (Nt+ Enti locali & edilizia...