Pnrr, dagli enti locali impegnato il 70% dei fondi complessivi
Il dato si legge nel referto pubblicato il 12 gennaio dalla sezione Autonomie della Corte dei conti e aggiornato ad agosto 2025
Comuni, Città metropolitane e Province hanno impegnato il 70% dei loro fondi Pnrr, e con i loro risultati contribuiscono parecchio a migliorare il quadro complessivo dell’avanzamento del Piano negli enti territoriali, che invece mostra numeri più contenuti nelle Regioni dove il tasso di impegno si ferma al 43,7%. I numeri arrivano dal referto pubblicato ieri dalla sezione Autonomie della Corte dei conti (delibera 22/2025), che passa in rassegna i dati chiave su gestione finanziaria, evoluzione della...