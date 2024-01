Pnrr, gare con centrale di committenza anche se il Comune è qualificato

L’ufficio di supporto legale del Mit conferma (con il parere n. 2189/2023) che agli appalti, finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc non si applica l’attuale dinamica di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista nel nuovo codice dei contratti (in particolare le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63). Da notare che la questione del “congelamento” delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti risulta anche dal comma 8 dell’articolo 5 del DL 215/2023 che ha prorogato...

