Pnrr, incasso solo a settembre per i 19 miliardi della terza rata di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Dopo il via libera formale che continua a essere atteso a ore serviranno altre settimane per l'erogazione effettiva dei fondi. Sulla quarta tranche l'incognita dello slittamento al 2024









Il via libera formale alla terza rata del Pnrr da 19 miliardi collegata agli obiettivi del secondo semestre 2022 continua a essere attesa a ore, dopo la definizione degli ultimi dettagli ancora aperti, in particolare per quel che riguarda il target degli alloggi universitari. Il percorso burocratico che porta dal disco verde all'erogazione effettiva dell'assegno comunitario richiederà però altre settimane, con il risultato che l'arrivo dei fondi nelle casse dello Stato non si materializzerà prima...