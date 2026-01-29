Pnrr, incognita da 1,2 miliardi - Salta la nuova spa delle ferrovie
Nelle bozze del decreto scompare la società pubblica per gli acquisti dei treni Intercity e regionali concordata con l’Ue a novembre. L’ipotesi (a rischio) di un nuovo negoziato con Bruxelles
L’ultima battaglia intorno al decreto legge sul Pnrr atteso oggi in Consiglio dei ministri si gioca sulle sorti di «Asset ferroviari italiani», la nuova società pubblica pensata per separare la proprietà dei treni dalla gestione dei servizi. L’incognita riguarda il destino degli 1,2 miliardi di euro che la rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza concordata con Bruxelles a fine novembre assegna a questa rilevante riforma ferroviaria.
La decisione finale sarà assunta direttamente oggi...
