Pnrr, in Lombardia bilancio positivo per 9 cantieri su 10
Focus del Cresme su 99 appalti finanziati (anche) dal Piano nazionale. Il presidente di Ance Lombardia Bertazzi: guardare al dopo 2026 per non vanificare gli investimenti fatti dalle imprese
Al 30 giugno scorso, dei 99 cantieri lombardi per 2,2 miliardi di euro finanziati anche con risorse Pnrr, 12 risultavano completati, 11 non erano ancora partiti, e 76 erano in corso con un avanzamento medio del 30 per cento. Questo il bilancio del focus effettuato dal Cresme, limitatamente al territorio della Lombardia, e presentato ieri nella sede regionale dell’Ance, nel più generale bilancio delle opere pubbliche nella principale regione del Nord Italia. Il campione del Cresme era inizialmente...