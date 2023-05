Pnrr, il Mit chiarisce i limiti di competenza dei Comuni non capoluogo sulle procedure di aggiudicazione di Stefano Usai

Link utili Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Parere del 23 gennaio 2023, n. 1736 Altri provvedimenti

Indicazioni sull'applicazione a questi appalti della norma che impone all'aggiudicatario obblighi assunzionali specifici









Il servizio di supporto legale del Mit ha reso noti alcuni pareri di particolare importanza in relazione agli appalti Pnrr e la competenza dei Comuni non capoluogo di Provincia (parere n. 1736/2023) e indicazioni sull'applicazione, in relazione a questi appalti, dell'articolo 47 del Dl 77/2021 che impone all'aggiudicatario obblighi assunzionali specifici (nella misura almeno del 30%) della forza lavoro necessaria per l'esecuzione del contratto (Pareri nn. 1719 e 1740/2023)

I Comuni non capoluogo ...