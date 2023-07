Pnrr, il Piano taglia i tempi degli avvisi: 4 mesi contro i 14-26 della coesione di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Confronto elaborato dall’Ifel in un dossier presentato all’evento dell’Anci









Una buona dose di semplificazioni e una iniezione ancora più massiccia di impegno condiviso tra amministrazioni centrali e locali danno alla gestione degli investimenti del Pnrr un ritmo sconosciuto prima agli altri programmi di spesa in Italia. Gli ostacoli, certo, non mancano, ma il confronto con il percorso classico dei fondi di coesione elaborato dall'Ifel in un dossier presentato in questi giorni all'evento Anci "Missione Italia" parla chiaro: nel caso della programmazione della politica di ...