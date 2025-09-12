Pnrr, pubblicato il bando «Sport e inclusione» per i Comuni fino a 10mila abitanti

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il bando per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor di proprietà comunale o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi in realizzazione o esistenti, mettendo a disposizione 12,4 milioni di euro. La piattaforma per la presentazione delle domande resterà aperta fino alle ore 24:00 del 15 ottobre e gli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro il 30 giugno 2026.

Le finalità

L’avviso utilizza le risorse della Missione 5 Componente...