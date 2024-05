Pnrr, la Ragioneria avvia le anticipazioni al 30% su richiesta motivata

Parte ufficialmente la macchina delle anticipazioni maggiorate al 30% del valore dell’opera per gli investimenti del Pnrr. La circolare 21/2024 diffusa ieri dalla Ragioneria generale dello Stato detta le istruzioni per ottenere l’assegno, che arriverà solo sulla base di richiesta completa da parte delle amministrazioni: in caso di esito positivo, i fondi dovranno ordinariamente arrivare sui conti entro 30 giorni dall’istanza.

Si dovrebbe così chiudere l’architettura delle regole di un dossier che ...