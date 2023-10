Pnrr, riforme strutturali ancora al palo comportano rischi eccessivi di Ettore Jorio









L’Ue chiama, ma nessuno risponde. Le riforme strutturali ancora al palo, o quasi. Si suppone di farlo con leggi delega, rinviate secondo Costituzione a decreti delegati, spesso tanti. Quelli che costituiscono poi la regolazione vera e propria. Quella che entra nelle case e nelle aziende.

Una legislazione lenta e asincrona

Quindi, nei box tanti apparenti “bolidi” che difficilmente andranno in pista a correre verso il traguardo. A tutto questo aggiungasi che, una volta partiti i decreti legislativi, ci saranno i provvedimenti attuativi e applicativi che rimarranno lettera a morta. Questa è la vecchia e solita tecnica della più recente politica, basata sulla “vendita di cosa (molto) futura”: nel caso di specie, di decreti attuativi e provvedimenti conseguenti, dei quali i garage ministeriali ne sono pieni a centinaia.

Ne sarà un esempio pratico, la recente delega fiscale (legge 111/2023). Tanti i provvedimenti coraggiosi promessi, che però difficilmente usciranno dai box per come vantati: di combattere l’evasione; tanti i pericoli nascosti tra le righe: prioritariamente la ratio di fare perseverare l’attuale regionalismo che c’è, per il Sud maledettamente simmetrico, poco protettivo del finanziamento dei Lep, e dunque della loro esigibilità. E’ infatti sottaciuta una precisa indicazione di adeguamento legislativo mirato alla fondata certezza erogativa dei Lep, ovunque e a chiunque, specie nelle Regioni a minore gettito fiscale. A quelle vilipese da significativi indici di deprivazione.

I cambiamenti neppure pensati comportano rischi eccessivi

E dire che il gran premio la Nazione lo vince con l’abbandono della spesa storica e la prepotente entrata a regime del federalismo fiscale che, forte della preventiva individuazione dei Lep, li finanzierà con i costi e fabbisogni standard e la perequazione. Tutti, attraverso il finanziamento impositivo generale, ma quello vero venduto per promesso dalla delega fiscale.

Poi ci sarà, per quelle Regioni ordinarie e Province autonome che vorranno aderirvi, il regionalismo differenziato che è tutt’altra cosa.

Il problema serio di questo perditempo legislativo e regolamentare cronico (è dai tempi di Conte che è iniziato!) è la mancata definizione delle riforme orizzontali, abilitanti e settoriali. Quella grave omissione politico-burocratica che impedirà di andare tranquilli con il Pnrr, già difficile per suo conto a navigare in acque non agitate. Qui si corre il pericolo di incappare in onde gigantesche che rischieranno di fare capottare la nave. Il veicolo che rappresenta l’occasione vitale per il Paese e per la Nazione. L’Ue vorrà indietro i quattrini e le opere iniziate dovranno rintracciare le risorse necessarie al completamento in quelle statali. Quel “forziere” che non ha neppure i denari per finanziare la previsione di spesa per il 2024, atteso che è in via di approvazione una legge di bilancio di “soli” 22/24 miliardi di cui 14/15 a debito. Uno strumento nei confronti del quale la Corte dei conti dice no. Bankitalia rosica. Il Cnel lascia intendere che occorre rivedere i saldi, perché sono poco convincenti. Il tutto con 576 Comuni ancora senza bilancio (NT+ Enti locali & Edilizia del 10 ottobre). Un dato che lascia immaginare, tra gli adempienti, una marea di bilanci farlocchi, che faranno giocare una impudente mano di poker con buio e contro buio.

Papa Francesco, l’antesignano

Necessita esercitare una politica accorta, fatta soprattutto di riforme strutturali, di quelle che si pagano da sole negli anni. Altrimenti saranno guai seri. Bisogna assicurare l’esigibilità dei diritti, specie di quelli sociali, dando loro protezione assoluta.

Riforma della pubblica amministrazione e della giustizia in primis, senza le quali un bel niet europeo. Ma anche rivisitazione delle regole di tutela dell’ambiente, peraltro martoriato, e un completamento leale della delega fiscale contro l’evasione, che rappresenta la più grande fonte finanziaria cui accedere per affrontare con tranquillità gli investimenti, il nuovo finanziamento del sistema autonomistico e il ripiano del debito pubblico.

Il Papa gesuita dà importanti suggerimenti in proposito. Lo fa con il suo progetto “politico”: il Laudate Deum. Francesco la vede lunga e meglio di chiunque altro. È impensabile preservare soltanto la natura senza rivedere l’azione delle istituzioni, anche le più complesse, nel sollecitare la più efficace delle cooperazioni tra Stati sovrani. Basta con i soli equilibri di potere fini a se stessi. Occorre lanciare le sfide più difficili e vincerle per stravolgere tutto in funzione delle tutele “ambientali, sanitarie, culturali e sociali, soprattutto per consolidare il rispetto dei diritti umani più elementari, dei diritti sociali e della cura della casa comune”. Su tutto occorrono, pertanto, regole universali ed efficienti, funzionali a un sistema di protezione mondiale che si occupi dei diritti di tutti e non dei più forti.