Pnrr, serve realizzare le riforme strutturali promesse di Ettore Jorio









Ai più è davvero difficile capire cosa stia finanziando, ma sul serio, il Pnrr. Tra il mega ponte sullo Stretto e promesse varie, per lo più indecifrabili. è anche impossibile comprendere chi stia lavorando per realizzare quanto programmato, condiviso e preteso dall’Ue. Quanto adeguato al REPowerEU, modificato e ridotto per inadempienze registrate.

Comuni lasciati da soli. Città metropolitane girovaghe tra le istituzioni centrali per sapere il come, il dove e il quando. Regioni ferme a pensare con una gamba sull’altra, Relativamente a queste ultime, di certo, i loro servizi sanitari regionali avranno meno Case (414) e ospedali (96) di comunità. Sperando che quelli che rimangono (936 Case della comunità e 304 ospedali di comunità) vengano non solo realizzati ma riempiti del personale necessario. Con le risorse arse dal reddito di cittadinanza e dal bonus 110 sarà infatti difficile far sì che gli stessi diventino strutture erogative, con il conseguente rischio di incrementare le cattedrali nel deserto, tipiche del nostro Paese.

Ma questo è solo un pezzettino delle preoccupazioni collettive, dal momento che quanto detto riguarda poco più dell’1% del Pnrr.

Al riguardo del resto, non è infatti chiaro alcunché: né chi e cosa ci stia lavorando; né i risultati intermedi; né il traguardo finale. Il tutto ovviamente sottoposto a una condizione risolutiva espressa: senza le riforme strutturali sarà tutto inutile. Anzi, segnatamente antieconomico, perché dovrà restituirsi tutto all’Ue con due aggravanti: di non possedere le liquidità per farlo e di dovere completare ciò che rimarrà altrimenti incompiuto.

Tutto è quindi puntato su ciò che è, che deve divenire più operativo, e su ciò che sarà, ovverosia che le riforme promesse vengano approvate e attuate quelle già approvate, ma solo come legge delega. Prima fra tutte la riforma fiscale del 9 agosto 2023 n. 111.

L’Ue lo pretende e come. Lo scorso mese di luglio, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato - facendo propri i testi approvati dalla Commissione Ue il precedente mese di maggio - tre specifiche raccomandazioni, tenuto conto del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull’Italia dalla Commissione europea.

Con questi provvedimenti si sono prescritte:

- una politica di bilancio prudente, improntata al progressivo risanamento, da realizzare in modo graduale e sostenibile nel medio termine, grazie soprattutto a riforme che aumentino la produttività, riducano i prelievi fiscali sul lavoro, incrementino l’efficienza – per l’appunto – e l’efficacia del sistema fiscale;

- una governance di alta efficacia del PNRR e un concreto rafforzamento della capacità amministrativa, nonché un perfezionamento del capitolo REPowerEU e una rapida attuazione dei programmi della politica di coesione;

- la assoluta promozione della transizione energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

La scelta europea di effettuare queste precise prescrizioni è dimostrativa della sua intenzione di sorvegliare attentamente le opzioni governative e le loro ricadute. Tutto questo a dimostrazione della severità con la quale giudicherà la messa a terra delle opere del Pnrr, ma soprattutto il perfezionamento delle riforme strutturali promesse. Su tutte, quelle della giustizia, della concorrenza e del fisco, nella parte in cui verrà esercitata la delega concessa all’Esecutivo. Quest’ultima, da dovere incidere nella consistente revisione e graduale riduzione dell’Irpef - anche attraverso la riduzione delle aliquote e dei relativi scaglioni ai quali il Governo ha deciso di dare applicazione nella legge di bilancio 2023 - nell’assoluto rispetto del principio di progressività e dell’equità orizzontale.