Pnrr, triplicati i progetti chiusi - Spesa: quasi 110 su 170 miliardi
In cabina di regia ok alla relazione. Foti: bene i 50 obiettivi in scadenza a dicembre. Ma è da completare l’88% degli investimenti
L’attuazione del Pnrr quest’anno ha accelerato davvero. E il cambio di ritmo comincia a emergere chiaro dai numeri ufficiali. Ma il rush finale verso la scadenza del prossimo 30 agosto resta impegnativo.
Si possono sintetizzare così i contenuti chiave della nuova relazione semestrale, la settima, presentata ieri dal Governo alla cabina di regia con regioni ed enti locali, e ora in fase di invio alle Camere.
Qualche cifra aiuta a misurare lo sprint. Il numero di progetti conclusi triplica, passando ...
