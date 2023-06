Pnrr, tutti d’accordo su armi e più voce al Parlamento di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Dopo gli scambi di accuse, maggioranza e opposizione votano le mozioni che escludono l’uso dei fondi per la difesa e chiedono di coinvolgere le Camere sul Piano









Sui 19 miliardi della terza rata del Pnrr «il confronto si chiuderà nelle prossime ore» e certificherà che l’Italia «ha raggiunto tutti i 55 obiettivi» della seconda metà del 2022. Per il resto, i ritardi sono solo «presunti» e non dipendono dal cambio di governance, che «non ha avuto una sola valutazione contraria da parte della Commissione europea». Il Governo Meloni «non ha alcuna intenzione di utilizzare i fondi del Recovery per interventi che possano finanziare le armi».

