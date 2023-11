Polizia e forze armate: aumenti da 180-195 euro in busta paga di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Link utili Armi private senza licenza a tutti gli agenti di polizia fuori dal servizio

Pubblico impiego. Parte la stagione di rinnovi, 1,6 miliardi per gli stipendi in divisa. Nodo sindacati. Oggi l’incontro del comparto con Meloni e i ministri. Al via la revisione dello strumento militare









Aumenti medi a regime di 195,5 euro per le forze di polizia, di 187,7 euro per le forze armate e di 179,4 euro per i vigili del fuoco. Oltre all’anticipo in busta paga già a dicembre, come accade anche per i dipendenti della Pubblica amministrazione centrale: per le donne e gli uomini in divisa l’una tantum vale fino a 969,8 euro. È l’avvio della nuova stagione degli accordi per il triennio 2022-2024 il primo impegno che la premier Giorgia Meloni assicurerà stamattina ai rappresentanti del comparto...