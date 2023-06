Polizia locale, legittimo il riproporzionamento dell'indennità di vigilanza per i part time di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Secondo l'interpretazione della Cassazione si tratta di una voce stipendiale a carattere fisso e periodico









L'indennità di vigilanza per il personale della polizia locale non è immune dall'applicazione della regola generale del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa, trattandosi di una voce stipendiale a carattere fisso e periodico. Questa la precisazione che arriva dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 15540/2023.

Il contratto degli enti locali del 6 luglio 1995 (articolo 37, comma 1, lettera b) ha previsto il riconoscimento...