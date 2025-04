Polizze calamità, il governo pronto a correttivi nel decreto

Il ministero per il Made in Italy si è assunto l’impegno a dipanare i dubbi applicativi della norma sulle polizze contro la calamità naturali che le imprese devono stipulare. Alcuni correttivi potrebbero essere inseriti in sede di conversione del decreto legge approvato venerdì scorso e che prevede la proroga al primo gennaio 2026 per le piccole imprese, al primo ottobre per le medie imprese. Per le grandi imprese, per le quali l’obbligo ad assicurarsi scatta oggi, sono previsti 90 giorni durante...

