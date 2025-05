Polizze catastrofali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile

La conversione in legge del Dl 39/2025, che ha in parte prorogato l’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali (cat nat) delle imprese, è occasione per ulteriori aggiustamenti sulla materia. Gli emendamenti approvati alla Camera rivelano la volontà di dar risposta ad alcuni, tra i tanti, dubbi applicativi e interpretativi sulla legge 213/2023. Ed elevano a norma primaria alcune prescrizioni del decreto attuativo (Dm 30 gennaio 2025 n. 18) che parevano in contrasto col più stringente perimetro...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi