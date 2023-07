Polo Infrastrutture Fs, nel primo semestre aggiudicate gare per 14,3 miliardi di E. l. & E.

Nel corso del 2023 lanciati anche nuovi bandi di lavori per un valore di 10 miliardi









Appalti aggiudicati per 14,3 miliardi di euro e ulteriori dieci miliardi di valore per le gare lanciate. Sono i numeri del primo semestre del 2023 del Polo Infrastrutture del Gruppo FS che in questo modo conferma il piano di rinnovo e miglioramento delle infrastrutture già annunciato da Luigi Ferraris, Ad del Gruppo FS Italiane. In particolare, 11,9 miliardi sono stati aggiudicati da Rete Ferroviaria Italiana, la società capofila del Polo Infrastrutture guidata da Gianpiero Strisciuglio. Di questi...