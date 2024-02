Pompe di calore aggiuntive con il bonus mobili anche nel 2024

La domanda del lettore: Vivo in un condominio con 12 appartamenti e, nell’incertezza sulla possibilità accedere al superbonus del 110 per cento, all’inizio del 2023 ho installato un climatizzatore con pompa di calore in edilizia libera (autocertificazione), beneficiando del bonus mobili. Le opere realizzate con il superbonus sono iniziate a maggio 2023 e si sono concluse il 31 dicembre dello stesso anno. In particolare, è stato realizzato il cappotto, sono stati sostituiti gli infissi e si è proceduto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi