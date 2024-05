Ponte di Messina, salta la prima scadenza: niente esecutivo a luglio La Società dello Stretto chiede 120 giorni in più per rispondere agli oltre 200 rilievi della commissione Via-Vas del Mase. Il progetto definitivo sarà consegnato a settembre per essere approvato dal Cipess a novembre. Il Dl 35/2023 prevedeva l’approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio