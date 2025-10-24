Ponte di Messina, Webuild apre le candidature per i cantieri di Sicilia e Calabria
In attesa dell’ok finale della Corte dei Conti Webuild si porta avanti e dà il via alle selezioni per assumere «migliaia di uomini e donne» necessari alla realizzazione dell’opera. Salvini: a novembre i primi operai sul posto
Webuild, alla guida del consorzio Eurolink aggiudicatario della gara per realizzare il Ponte di Messina, comunica l’apertura - dal 24 ottobre - delle «selezioni per assumere migliaia di uomini e donne» per la costruzione dell’opera. per le candidature è stato aperto un accesso on line dedicato sul sito del gruppo. «In attesa della decisione finale della Corte dei Conti - si legge in una nota di Webuild - si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire ...