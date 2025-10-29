Imprese

Ponte Stretto, la Corte dei Conti nega visto di legittimità. Salvini: grave danno al Paese

Motivazioni entro 30 giorni. Meloni: ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Bonelli: Salvini si dimetta

di M.Fr.

La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina. Si legge in una nota diffusa nella serata del 29 ottobre. In particolare, la sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess numero 41 del 2025 sul Collegamento Stabile tra la...

