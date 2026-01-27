Ponte sullo Stretto, sul Dl Commissari i dubbi del Colle: aspetti rivedibili

Lo schema di decreto sui commissari per le grandi opere, che contiene alcune norme dedicate al Ponte sullo Stretto, è ancora in stand-by. Annunciato dal Governo come imminente, ha però rallentato la sua corsa verso il Consiglio dei ministri: il testo è oggetto in questi giorni di interlocuzioni molto intense con il Quirinale, che ha sollevato dubbi su alcuni passaggi ritenuti rivedibili. Il provvedimento, ancora in bozza, se approvato delimiterebbe il raggio di azione dei giudici contabili sugli ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi