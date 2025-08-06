Ponte sullo Stretto, oggi al Cipess il via libera al progetto definitivo
Morelli: «Il Ponte genererà 23,1 miliardi di contributo al Pil nazionale, creerà 36.700 posti di lavoro stabili e produrrà 10,3 miliardi di entrate fiscali»
Arriva questa mattina sul tavolo del Cipess il progetto del Ponte sullo Stretto, opera al centro di un lungo e accidentato percorso, con avvii e brusche frenate nel corso degli anni che sono costate cause milionarie ancora pendenti davanti ai giudici.
«Una giornata storica», ha esultato nei giorni scorsi il leader del carroccio che ha raccolto la bandiera politica dell’opera, inizialmente berlusconiana, destinata secondo il governo a cambiare volto dell’economia del Mezzogiorno e del resto del Paese...