Ponte Stretto, Ciucci commissario ma Salvini conferma la gestione dell’opera
Il ministro delle infrastrutture respinge l’interpretazione che il Dl in arrivo metta dei limiti alla gestione dell’opera, dopo le bocciature della Corte dei Conti
«Il commissario è uno ed è Ciucci. Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. L’ho nominato io per accelerare e rispondere alle richieste della Corte dei Conti e per fare coordinamento con tutti gli organi coinvolti». Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano, sollecitato dai giornalisti sul possibile conflitto d’interesse nella nomina di...