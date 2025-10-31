Ponte Stretto, sull’opera lo spettro dei tanti ricorsi
Si può già prevedere che dall’esame dei due documenti - il diniego della Corte e la delibera del Cipess - emergeranno i principali profili problematici
Quello della Corte dei conti non è probabilmente l’unico bastone tra le ruote che rallenterà la realizzazione del Ponte di Messina. In breve la vicenda. Due giorni fa la Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipess) del 6 agosto scorso che ha approvato il progetto definitivo di un’infrastruttura ritenuta strategica dal Governo, peraltro già prevista da una norma del 1971. L’effetto immediato è dunque che la ...