Portafoglio lavori a 400 milioni per Matarrese

Sale a 400 milioni di euro il portafoglio lavori di diretta aggiudicazione della Matarrese, storica impresa di costruzioni barese guidata da Salvatore Matarrese, terza generazione. Un’ulteriore spinta alla crescita è legata all’edilizia ospedaliera con i cantieri di prossima apertura, tra maggio e giugno prossimi, in Puglia, Campania e Sicilia, in totale lavori aggiudicati per 285 milioni di euro. A Foggia i lavori, per 71 milioni di euro, riguarderanno il Policlinico, a Sessa Aurunca, in provincia...

