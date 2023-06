Porti di Napoli e Salerno, accordi quadro dal valore di 586 milioni per opere marittime e stradali di Alessandro Lerbini

Oltre mezzo miliardo di lavori in gara per i porti di Napoli e Salerno. L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale ha pubblicato il bando per la conclusione di accordi quadro quadriennali per l'esecuzione di lavori su infrastrutture marittime, dragaggi, opere stradali e ferroviarie, opere edili e di restauro per la riqualificazione degli immobili, opere di sostenibilità ambientale, da realizzarsi nelle aree di competenza dell'ente.



Il valore complessivo degli interventi è di 586,87 milioni...