Porto Savona, via alla gara per la progettazione dell’ex sede dell’Autorità

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica (Ptfe) per la riqualificazione dell’edificio ex sede dell’Adsp, all’imboccatura del porto di Savona, in via dei Calafati, distrutto da un incendio nel 2018 e tuttora inagibile. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 724.098,88 euro e le offerte dovranno essere presentate entro il 2 marzo.

«L’avvio di questa procedura rappresenta...