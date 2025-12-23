Enti in predissesto, niente deroghe nella gestione del fondo di rotazione
Non si applicano al fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del Tuel le disposizioni dell’articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021
Non si applicano al fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del Tuel le disposizioni dell’articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021 secondo cui, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. Il principio di diritto è enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/2025, in esito alla richiesta di intervento...